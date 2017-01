60 Jahre Radarfalle in Deutschland – das hat mitunter schon zu kuriosen Blitzerfotos geführt. Eine Auswahl.Im Jahr 2014 etwa wurde ein Pferd auf der Bundesstraße 455 in Eppstein (Main-Taunus-Kreis) von einer Verkehrsüberwachungskamera geblitzt. Ausgelöst wurde die Anlage aber von einem dahinter fahrenden Pkw.

60 Jahre Radarfalle in Deutschland – das hat mitunter schon zu kuriosen Blitzerfotos geführt. Eine Auswahl.Im Jahr 2014 etwa wurde ein Pferd auf der Bundesstraße 455 in Eppstein (Main-Taunus-Kreis) von einer Verkehrsüberwachungskamera geblitzt. Ausgelöst wurde die Anlage aber von einem dahinter fahrenden Pkw.

Ein gefiederter Freund flog der Polizei in Zweibrücken in Rheinland-Pfalz in die Falle. Es war ein Papagei. Als der Vogel geblitzt wurde, war er mehr als 40 Kilometer pro Stunde schnell.

Aber auch mit Menschen entstanden schon die seltsamsten Aufnahmen – wie dieses von einer auf der Motorhaube liegenden Frau. Ihr Freund, ein 22-jähriger, war mit ihr im Jahr 2008 absichtlich mit 86 km/h in die Radarfalle gerast. Die Frau war auf der acht Kilometer langen Tour nur mit einem Band an der linken Hand gesichert.

Dieses Foto hatte im Jahr 2012 für viele Lacher während des bundesweiten Blitzermarathons gesorgt. Denn es sieht so aus, als wenn die ältere Dame mit ihrer Gehhilfe in die Blitzerfalle gerät.

Manchmal sind es aber auch die Blitzgeräte selbst, die für Lacher sorgen. So 2013 in Mainz. Unbekannte hatten einen Blitzer so umgebaut, dass er den Anschein erweckt, ein Orang-Utan sitze in dem Gerät, schaue durch das Sensor-Fenster und zeige eine Blume. Auf dem Kasten steht zudem "Let Love Grow" - "Lass Liebe wachsen".