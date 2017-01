Die Sturmflut am 4. Januar 2017 hat an Ost- und Nordsee viele Schäden hinterlassen. Hier zu sehen die Ruine eines Imbisses auf dem Steilufer von Zempin auf der Insel Usedom. weniger

Die Sturmflut am 4. Januar 2017 hat an Ost- und Nordsee viele Schäden hinterlassen. Hier zu sehen die Ruine eines Imbisses auf dem Steilufer von Zempin auf der Insel Usedom.

In Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) steht ein schneebedecktes Auto im Hochwasser.

Auf einer überfluteten Straße in Wismar stehen Absperrungen.

Das historische Speichergebäude in Wismar steht im Hochwasser.

In Lübeck war mit dem Fahrrad in der Nacht an vielen Stellen kein Weiterkommen mehr.