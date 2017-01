In Deutschland hat Tief "Egon" mit starkem Sturm für Schnee und Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Ilmenau (Thüringen) bahnt sich eine Frau mit einem dicken Schal geschützt den Weg durch den Schnee. weniger

In Hessen blockierte ein umgestürzter Baum bei Alsfeld eine Straße.

Sturmtief "Egon" hat auch die hessische Landeshaupstadt getroffen. In Wiesbaden stürzte ein Baum auf ein Auto.

Winterlandschaft im hessischen Taunus: Ein Räumfahrzeug ist bei Schmitten am großen Feldberg im Einsatz.

Auch in Frankfurt am Main ist es am Morgen stürmisch.