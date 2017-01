später lesen Ungewöhnlicher Fahrgast in Stuttgart Katze fährt S-Bahn und wird zum Facebook-Hit FOTO: Screenshot Facebook/Patrick Maurer FOTO: Screenshot Facebook/Patrick Maurer Teilen

2017-01-25

Eine Katze sorgt derzeit bei Facebook für Aufsehen. In Stuttgart hat es sich das Tier am Dienstag in einer S-Bahn gemütlich gemacht und ließ sich chauffieren.

