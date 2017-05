später lesen Thüringen Acht Menschen durch umstürzende Maibäume verletzt FOTO: dpa, fg jhe FOTO: dpa, fg jhe 2017-05-01T17:24+0200 2017-05-01T17:24+0200

In Thüringen haben zwei umgestürzte Maibäume mehrere Menschen verletzt. In Jena zogen sich dabei am Montagnachmittag sieben Menschen Verletzungen zu, einer von ihnen schwere, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.