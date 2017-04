später lesen Tödliches Beziehungsdrama auf A3-Autobahnbrücke Mann stürzt sich 70 Meter in die Tiefe FOTO: dpa, kjh soe 2017-04-09T15:39+0200 2017-04-09T17:25+0200

In Unterfranken hat sich auf einer Autobahnbrücke ein blutiges Drama abgespielt: Als Ersthelfer auf der A3 am Sonntag einem Unfallwagen helfen wollen, stürzt sich dessen Fahrer vor ihren Augen in den Tod. In dem Wagen liegt zudem eine getötete Frau.