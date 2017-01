Tübingen: Student tot in Garten von Verbindungshaus entdeckt

Er hatte am Freitagabend eine Burschenschaftsfeier besucht, nun wurde ein 20-jähriger Stundent in Tübingen tot im Garten des Verbindungshauses aufgefunden.

Diesen Stand der Ermittlunfen teilte die Staatsanwaltschaft Tübingen am Montag mit. Zuletzt lebend gesehen wurde der junge Mann in dem Haus am Samstag in den frühen Morgenstunden.

Der nur mit Hemd und Hose bekleidete junge Mann wies keine äußerlichen Verletzungen auf, die auf Gewalteinwirkung hindeuteten. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Todesumstände geben.

(das/AFP)