später lesen Baden-Württemberg Mann stirbt bei Brand in Sauna Teilen

Twittern





2016-12-27T09:08+0100 2016-12-27T09:09+0100

Bei einem Brand in der Sauna eines Fitnessstudios imn Albstadt-Ebingen in Baden-Württemberg ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Sieben weitere Menschen wurden verletzt.