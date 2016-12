Klaas Heufer-Umlauf wird nass gemacht, Jan Josef Liefers erkennt sich selbst nicht und Günther Jauch schaut beim Musik-Quiz bei Barbara Schöneberger ab – das Quiz 2016 hatte so manche kuriose Szene zu bieten.

Wenn deutsche Promis als Biene Maja verkleidet durchs TV-Studio springen, sich gegenseitig duschen oder mit dem Kopf im Fußball-Tisch stecken, dann hat Frank Plasberg wieder zu seinem "Jahresrückblick zum Mitraten und Mitspielen" geladen. Kurz vor dem Jahresende traten im "Ersten" vier Prominente zum Wettstreit gegeneinander an. Als Dauergast durfte Moderator Günther Jauch auch 2016 nicht fehlen, Dauersieger Jan Josef Liefers war nach einem Jahr Pause wieder dabei und auch Barbara Schöneberger kannte die Show bereits als den Vorjahren.

Und auch in diesem Jahr schenkten sich die drei nichts, mussten es allerdings zusätzlich mit einem neuen, äußerst ehrgeizigen Kandidaten aufnehmen: Erstmals war Klaas Heufer-Umlauf mit von der Partie. Und der brachte aus seinen Prosieben-Shows jede Menge Wettkampf-Erfahrung mit.

Da störte es ihn auch wenig, dass er in seinem feinen Anzug zuerst in eine riesige Gummi-Hand gesteckt und später im Regenmantel ordentlich nassgemacht wurde. Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers hatten ihr Outfit besser auf die sportlichen und kuriosen Spiele abgestimmt. "Für diese Sendung muss es abwaschbar sein und gut aussehen", sagte Schöneberger. Und Liefers fügte hinzu, dass er, seit dem er im ersten Jahr mit Günther Jauchs Hose nach Hause gehen musste, weil seine so dreckig und nass war, nur noch Klamotten aus der Kleiderkammer für das Quiz trage.

Auch 2016 hatte lustige Momente

"Du nuschelst ein bisschen..."

"Ja, ich habe gerade einen Film mit Til Schweiger gedreht."#2016DasQuiz 😂👌🏻 — Jenny🙋🏽 (@jennyshood) December 29, 2016

Ganz so schlimm wurde es für die Kandidaten in diesem Jahr aber nicht. Zunächst durften sie ein paar Fragen über die lustigen Momente 2016 beantworten. 2016 sei zwar kein lustiges Jahre gewesen, "aber, wenn man lange genug sucht, findet man die lustigen Momente", sagte der Moderator. Und so mussten die Promis wissen, was die Queen von ihrem Mann zum 90. bekam. Und dass der Bahnhof in Bad Bentheim jetzt zwar barrierefrei ist, die Menschen aber aus den Fenstern auf den Bahnsteig klettern müssen.

Beim raten, welche Aussage über Donald Trump zutrifft, enthüllte Plasberg dann, dass Trump Verona Feldbusch 1995 zur "Miss America Dream" gekürt hat. Barbara Schöneberger konnte kaum glauben, dass die noch gar kein Interview dazu gegeben habe. Nach den ersten Runden schien es so, als sollte schon wieder Tatort-Schauspieler Liefers das Quiz gewinnen. Schnell lag der Dauersieger 500 bis 1000 Euro vor den anderen. Und auch beim etwas anderen Tisch-Fußball setzte er sich durch. Mit den Köpfen steckten die Kandidaten dabei in Tisch und Tor und mussten den Ball in Netz pusten.

Doch dann holte Neuling Klaas Heufer-Umlauf auf. Kein Wunder, ging es jetzt doch um Frisuren. Für den gelernten Friseur also ein Heimspiel. Und so erkannte er fast alle Paare des Jahres an ihren Haaren. Die hatten die Redakteure der Sendung vorher allerdings auf Katzengesichter verpflanzt. Das verfälschte den Eindruck so gut, dass Liefers sich nicht mal selbst neben Tatort-Kollege Axel Prahl erkannte.

Im Handball-Duell mit Europameister-Torwart Andreas Wolff musste dann möglichst jeder Wurf sitzen. Allerdings steckten die Kandidaten in einer riesigen Hand. Trotzdem hatten die Promis sichtlich Spaß mit Ball und Kostüm.

Von einer Verkleidung in die nächste

Kostüme waren ohnehin das Thema das Abends. Später mussten die vier Kandidaten noch als Biene Maja, Flip und Co antreten. Die "Lucky Kids" aus Köln machten es den Prominenten da leichter. Sie sangen die Hits des Jahres. Ohne Probleme erkannten die Promis die Interpreten, auch wenn Jauch hier und da bei den Kollegen abschauen musste. Ausgerechnet bei Schlagersängerin Vanessa Mai lagen alle vier aber falsch. Geht es nach den Promis, singt sie jetzt auch die Hits von Andrea Berg. Später forderte Mai die Kandidaten dafür zum Schlager-Battle.

Beim Finale wurden die Promis dann, wie sollte es auch anders sein, auch in diesem Jahr wieder nass. Vor dem Quiz-Wetterhäuschen mussten sie sich gegenseitig im Regen stehen lassen: "Wettergott" Sven Plöger sorgte für ausreichenden Niederschlag aus Wassereimern. Und obwohl sich die Konkurrenz gut geschlagen und Liefers kräftig unter Druck gesetzt hatte, gewann der am Ende zum fünften Mal die Sendung – bei seiner siebten Teilnahme.

(rent)