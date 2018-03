später lesen Umfrage in Köln Nur jede sechste Frau verdient mehr als ihr Partner FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-08T18:49+0100 2018-03-08T18:55+0100

In Deutschland verdient nur etwa jede sechste Frau mehr als ihr Partner. In einer repräsentativen Befragung von 2195 Erwachsenen gaben das 18 Prozent der Frauen an - im Vergleich zu 63 Prozent bei den Männern.