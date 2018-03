später lesen Unfall in Mannheim 17-jähriger Matrose stürzt mit Fahrrad in Rhein und stirbt FOTO: dpa, mku FOTO: dpa, mku 2018-03-14T10:01+0100 2018-03-14T10:18+0100

Tödlicher Unfall in Mannheim: Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer ist in der Mannheimer Innenstadt in den Rhein gestürzt und gestorben.