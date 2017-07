Bei einem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken sind nach Erkenntnissen der Polizei vermutlich 18 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Reisebus brannte vollständig aus.

Der Bus mit einer Reisegruppe aus Sachsen war am Montagmorgen um kurz nach 7.00 Uhr nahe Münchberg im Landkreis Hof bei sich stauendem Verkehr auf einen Sattelzug aufgefahren und in Flammen aufgegangen. Übrig blieb nur noch ein verkohltes Gerippe des Wracks.

Als die Feuerwehr an der Unglücksstelle eintraf, habe der Bus in Vollbrand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bis dahin hätten sich schon viele Menschen in Sicherheit gebracht. "In dem Moment, in dem wir eintrafen, kam niemand mehr aus dem Bus", sagte der Sprecher.

In dem Bus saßen 46 Fahrgäste und zwei Fahrer aus der Oberlausitz und dem Raum Dresden. Es seien alles deutsche Staatsangehörige und wohl alles Erwachsene, teilte die Polizei mit.

Sie sperrte die A9 in beide Richtungen, es bildeten sich lange Staus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Die Sperrungen dürften noch einige Zeit andauern.

Die Polizei befürchtet "etliche Tote" bei dem Busunfall auf der A9 bei #Münchberg. Ein Reisebus fuhr auf einen Lastwagen auf & brannte aus pic.twitter.com/gZ7CBurmZd — BR24 (@BR24) July 3, 2017

Anteilnahme vom Bundespräsidenten

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich betroffen über den schweren Busunfall auf der A9 in Bayern gezeigt. "Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir mit den Angehörigen mitfühlen und denjenigen, die verletzt sind, möglichst baldige und vollständige Genesung wünschen", sagte Steinmeier am Montag bei seinem Antrittsbesuch als Bundespräsident in Baden-Württemberg.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) wollte zur Unfallstelle kommen. Er verließ am Montagvormittag die gemeinsame Vorstandssitzung von CDU und CSU in Berlin, um sich am Unfallort ein Bild von dem Geschehen zu machen. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wollte sich vor Ort ein Bild von der Lage machen.

