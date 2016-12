später lesen Niedersachsen Vogelgrippe in Geflügelmast-Region ausgebrochen Teilen

In Niedersachsen greift die Vogelgrippe weiter um sich. Im Landkreis Cloppenburg sollten noch am Dienstag alle 14.000 mit dem hochansteckenden Virus H5N8 infizierte Puten eines Mastbetriebes vorsorglich getötet und beseitigt werden, teilte das Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Auch die 7200 Putenhähne eines sogenannten Kontaktbetriebes wurden getötet. In einem Radius von drei Kilometern um den Ausbruchsbetrieb wurde ein Sperrbezirk eingerichtet.