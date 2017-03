später lesen Vorwurf gegen Pflegerinnen Alter Mann in Pflegeheim in Wanne verbrüht 2017-03-01T10:26+0100 2017-03-01T10:25+0100

In einem Pflegeheim in Sachsen-Anhalt sollen zwei Mitarbeiterinnen einen 79-Jährigen in einer Badewanne mit viel zu heißem Wasser allein gelassen haben. Der Rentner starb an den Verbrühungen.