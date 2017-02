später lesen Warendorf Polizist leiht sich Fahrrad von Schüler für Verfolgungsjagd 2017-02-20T14:36+0100 2017-02-20T14:36+0100

Ein Polizist hat sich im Münsterland kurzerhand das Fahrrad eines Schülers für eine Verfolgungsjagd ausgeliehen. Der Ordnungshüter war am Samstag hinter einem 15-Jährigen her, der vor einer Kontrolle auf einem Spielplatz in Warendorf weggelaufen war.