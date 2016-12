später lesen Weihnachts-Wetter Statt Schnee kommen Wind und Wolken FOTO: dpa, mbk htf his sja FOTO: dpa, mbk htf his sja Teilen

2016-12-22

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten ist dahin. Für Schnee werde es in den kommenden Tagen einfach zu warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit.