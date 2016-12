Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagnachmittag den Breitscheidplatz besucht, wo am Vorabend ein Lkw in die Menge gerast war und mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen. weniger

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Dienstagnachmittag den Breitscheidplatz besucht, wo am Vorabend ein Lkw in die Menge gerast war und mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen.

Gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Berlins zeigte die Kanzlerin mit ihrem Besuch am Tatort, dass sie an der Seite der Angehörigen und Verletzten steht.

Zwölf Menschen, die sich auf Weihnachten freuten, "sie sind nicht mehr unter uns", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Das ganze Land sei mit den Angehörigen der Opfer in tiefer Trauer vereint.

Die Tat hatte sich direkt vor der Gedächtniskirche in Berlin-Charlottenburg ereignet. Die Kirche wurde am Dienstagmorgen zum Raum für die Trauernden.

Merkel gedachte der Opfer des Anschlags in der Kirche und verharrte einige Minuten in Stille.

Seit dem Dienstagmorgen liegt ein Kondolenzbuch in der Gedächtniskirche aus. In dieses trug sich auch Merkel ein.

Am Dienstagabend um 18 Uhr findet in der Kirche ein Trauergottesdienst statt.

Um kurz vor 20 Uhr war am Montag ein Sattelschlepper in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg gefahren. Nach 80 Metern kam der Lkw zum Stehen.