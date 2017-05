30 schrecklich-schöne Witze zum Weltlachtag

Es ist Weltlachtag - immer am ersten Sonntag im Mai. Eingeführt hat ihn die Yoga-Lachbewegung in Indien. Inzwischen treffen sich auch in Deutschland Menschen, um am Weltlachtag um 14 Uhr gemeinsam zu lachen. Damit es auch etwas zu lachen gibt, haben wir 30 Witze zusammengestellt. Die sind so schlecht, dass sie gerade deswegen zum Lachen sind. Also, losklicken, loslachen.

via GIPHY