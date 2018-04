später lesen Der Sommer kommt Bis zu 24 Grad in NRW am Wochenende FOTO: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose/dpa-tmn 2018-04-06T11:07+0200 2018-04-06T11:07+0200

Gastronomen und Eisverkäufer krempeln schon mal die Ärmel hoch. Am Wochenende soll es warm und sonnig werden, in NRW klettern die Temperaturen auf bis zu 24 Grad Celsius. Regen ist vorerst nicht in Sicht.

Christoph Schroeter Redakteur bei RP Online

