Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes sehen frühestens für Ende kommender Woche Anzeichen für einen Temperaturaufschwung. Bis dahin jedoch bleibt es in den meisten Teilen Deutschlands kalt.

An den nächsten Tagen mildert sich zwar der strenge Frost vergangener Nächte ein wenig, doch es bleibt kalt und zumindest in der Südhälfte Deutschlands neblig trüb. Immerhin werden im Westen und Nordwesten am Samstag Tagestemperaturen zwischen fünf und neun Grad erwartet, während es im Südosten zwischen minus fünf und null Grad kalt bleibt.

Während es am Samstag trocken sein soll, werden am Sonntag an der Küste Regen und in den Mittelgebirgen Schnee oder gefrierender Regen erwartet. Nass bleibt es auch zum Wochenbeginn vor allem in der Nordhälfte und der Mitte Deutschlands. Die tiefsten Nachttemperaturen werden erneut in Bayern und in den östlichen Mittelgebirgen erwartet. Mit Tiefstwerten von minus zwölf Grad kann es draußen ausgesprochen ungemütlich werden.

Sollte in der kommenden Woche tatsächlich das erwartete atlantische Tiefdruckgebiet Einfluss gewinnen, könnte es wechselhaft-regnerisch werden. Das klingt vielleicht nicht so viel versprechend, aber: "Dies wäre dann eine typische Wetterlage, die Mitteleuropa den Frühling bringt", erläuterte Meteorologe Christian Herold vom DWD. Das einzige Problem: "Bereits seit einer Woche werden solche Modellrechnungen immer wieder weiter in die Zukunft verschoben."

(felt/dpa)