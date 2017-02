später lesen Wetter in Deutschland Steigende Temperaturen lassen auf Frühling hoffen FOTO: ap Teilen

Twittern





2017-02-12T15:42+0100 2017-02-12T15:42+0100

Nach der zeitweise frostigen Woche wird es ungewöhnlich mild in Deutschland. "Wir können uns auf ein paar schöne Tage freuen", teilte Diplom-Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit.