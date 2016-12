später lesen Wetter Sturm im Norden, Überflutungen in Hamburgs Hafenbereich FOTO: dpa, dbo hjb FOTO: dpa, dbo hjb Teilen

Twittern





2016-12-27T06:32+0100 2016-12-27T06:43+0100

Sturm statt winterlichem Zauber: Die Weihnachtsfeiertage sind in der Nacht zum Dienstag vor allem in Norddeutschland mit heftigen Böen, Hochwasser und vereisten Straßen zu Ende gegangen. In Hamburg setzte eine Sturmflu verschiedene Hafenbereiche unter Wasser.