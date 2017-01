Statistik

NRW: Die Haushalte der Bürger in Zahlen

Gut drei Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen leben allein. Von den 8,1 Millionen Privathaushalten im Land waren am 9. Mai 2011 fast zwei Fünftel (38 Prozent oder 3,1 Millionen) Singlewohnungen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf auf Basis des Zensus 2011 mitteilte.