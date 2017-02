Zoo von San Salvador: Flusspferd Gustavito nach Angriff gestorben

In einem Zoo im zentralamerikanischen El Salvador haben Unbekannte auf ein Flusspferd eingestochen und das Tier dabei tödlich verletzt.

Gustavito, der zu den bekanntesten Tieren des Zoos in der Hauptstadt San Salvador zählte, erlag am Sonntagabend (Ortszeit) seinen Verletzungen, wie die Behörden mitteilten. Der Fall löste im Land Fassungslosigkeit und Empörung aus.

Der Angriff auf Gustavito hatte sich vergangene Woche in der Nacht zu Donnerstag ereignet, als das Flusspferd in seinem Gehege schlief. Die Angreifer hatten das Tier mit Stichen am Bauch und am Maul verletzt, so dass es nicht mehr fressen konnte und schließlich starb.

Tierärzte und Pfleger hätten ihr Möglichstes getan, um Gustavito zu retten, erklärte Kulturministerin Silvia Regalado am Montag. Sie teile mit vielen anderen "den Schmerz und die Empörung" über den brutalen Angriff.

Mauricio Velásquez von der Zoologischen Stiftung von El Salvador erklärte: "Wir können uns nicht vorstellen, wie jemand das diesem wehrlosen Tier antun konnte." In der Nacht zu Montag organisierten einige Tierschützer eine Mahnwache vor dem Zoo in El Salvador. Sie kritisierten die Haltungsbedingungen der dort untergebrachten Tiere und forderten die Schließung des Tierparks.

Ministerin Regalado erklärte, die Sicherheitsvorkehrungen des Zoos würden verbessert. Dies sei mit der Polizei und dem Verteidigungsministerium abgesprochen. Sie wies zudem darauf hin, dass der Zoo seit 2009 keine Exemplare exotischer Arten mehr anschaffe und nach Gustavitos Tod beschlossen habe, keine großen Tiere mehr zu erwerben.

"Der Park beschleunigt seinen Prozess der Transformation in ein Schutzzentrum und eine Zuflucht für unsere Fauna", erklärte Regalado.

