London: Diät-Clubs nur für Männer

In Großbritannien wird etwas für die dicken Herren getan. Von Jochen Wittmann

Diäten, sollte man meinen, sind geschlechtsneutral. Abnehmen kann doch jeder, Frau oder Mann. Aber Fakt ist: Die meisten Diät-Programme sind auf Frauen zugeschnitten. Die einschlägige Werbung spricht vor allem die Damen an. In kommerziellen Selbsthilfegruppen wie Weight Watchers etwa sind rund 90 Prozent der Teilnehmer weiblich. "Im Allgemeinen", konstatiert Professor Kate Hunt, die an der Universität von Glasgow über Geschlecht und Gesundheit forscht, "gibt es einen Mangel an Unterstützung für Männer, die Diät-Clubs und Abnehmprogramme als feminisierten Raum wahrnehmen."

"Selbst das Wort Diät", meint Andrew Shanahan, "ist verweiblicht worden - man muss sich nur die Diet-Coke-Reklame mit ihrem Muskelprotz-Model anschauen, um zu erkennen, dass die nicht auf Männer zugeschnitten ist. Die Diät-Industrie fokussiert sich vornehmlich auf Frauen." Der 39-jährige Brite findet das unerhört: "Es ist ein nationaler Skandal, wenn es um Gewichtsverlust von Männern geht. Da gibt es praktisch keine Hilfe." Shanahan hat deshalb eine Organisation gegründet, die der britischen Herrenwelt tatkräftig beistehen will, den Speck von den Hüften zu bekommen. "Man v Fat" heißt sie, Mann gegen Fett, und feiert phänomenale Erfolge.

Shanahan selbst ist ein gutes Beispiel. Der Unternehmer, Journalist und Hobby-Imker aus der nordenglischen Grafschaft Cheshire wog früher 107 Kilogramm und hatte einen Body-Mass-Index von 34 - was klar im adipösen, also fettleibigen Bereich lag. Er gehörte damit zu den zwei Dritteln aller britischen Männer, die mittlerweile übergewichtig sind. In der Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren sind es sogar drei Viertel. "Ich hatte die Art von Bauch", sagt Shanahan, "der dazu führt, dass man an Weihnachten immer gefragt wird, ob man den Weihnachtsmann spielen will." Ihm wurde es zu viel. Er änderte seine Essgewohnheiten, trieb mehr Sport, nahm 25 Kilogramm ab und entschied sich, seine Erfahrungen mit anderen Männern zu teilen.

"Mann gegen Fett" ist heute eines der erfolgreichsten Abnehm-Programme im Königreich. Es ist ausschließlich auf Männer zugeschnitten und bietet keinesfalls eine spezielle Diät oder eine besonders ausgefallene Schlankheitskur an. Stattdessen werden alle möglichen Methoden vorgeschlagen, Gewicht zu verlieren. Hauptsache ist, dass sie funktionieren. Nicht die Diät steht im Mittelpunkt, sondern die Motivation.

Zuallererst ist "manvfat.com" eine Internetseite, die Abnehm-Tipps anbietet, Foren bereitstellt oder in Blogs den Männern Gelegenheit gibt, Erfahrungen auszutauschen. Da wird sich gegenseitig mit Ratschlägen geholfen, sei es Leibesübungen betreffend oder das beste Rezept für einen leckeren Rohkost-Snack. Mit mittlerweile mehr als 33.000 Teilnehmern hat "Mann gegen Fett" das Konzept der Selbsthilfegruppe radikal weiterentwickelt.

Zum Beispiel mit dem kostenlosen Online-Programm "Insane Accountability". Da geht es darum, in kleinen, höchstens fünf Teilnehmer umfassenden Gruppen 30 Tage lang abzunehmen. Und das geht so: Jeder Mann muss zweimal am Tag online posten, also eine Nachricht hinterlassen. Eine davon ist das "Tracking"; eine genaue Auflistung dessen, was man zu sich genommen und was man sportlich getrieben hat. Das zweite Posting kann einfach ein Gruß, eine Antwort oder irgendeine andere Kommunikation mit den Kollegen sein. Durch den täglichen Kontakt entsteht Kameraderie und durch den Gruppendruck wohl auch ein Mehr an Disziplin. Jedenfalls resultiert eine 30-tägige Teilnahme in einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von zumindest vier Kilogramm.

Ein anderes, noch erfolgreicheres Programm ist "Man v Fat Football". Das findet nicht online, sondern ganz real auf dem Fußballplatz statt. Übergewichtige Herren bilden ein Team, das gegen andere fette Fußballer antritt. Regelmäßige Gewichts- und Bauchumfangsmessungen gehören zum 14-wöchigen Wettkampfprogramm, zusätzliche Punkte gibt es für die besten Abnehmer, wenn verlorene Pfunde als Bonus-Tore angerechnet werden. 95 Prozent der Teilnehmer werden schlanker, der Rekordhalter ist jemand, der über die 14 Wochen ganze 30 Kilogramm verlor.

Quelle: RP