Die Feuerwehr ist da 2018-03-16

Achim Wahl aus Krefeld hat seinen Enkeln Juli (8) und Joshua (6) schon so einige Spielzeuge aus Holz gebastelt. Am besten kommen das Feuerwehrauto sowie ein großes Piratenschiff an. Beides hat der Großvater auf seiner Terrasse, im Keller sowie in der Garage der Nachbarin in Krefeld gebaut und anschließend nach Deilinghofen bei Hemer im Sauerland in den Garten der Kleinen transportiert. Wahl erzählt, dass gerne auch viele Kinder aus der Nachbarschaft bei seinen Enkeln vorbeikommen, um damit zu spielen. Weitere selbstgebaute Highlights aus Holz sind ein Reitpferd mit einem echten Pony-Sattel, eine Spielküche sowie eine Werkbank.

