Die Himmel erzählen

DÜSSELDORF Der Himmel kann viel erzählen, wenn man ihn denn zu lesen weiß. Die Menschen, die die Sternbilder erfanden, zogen imaginäre Linien zwischen den Lichtpunkten und gaben ihnen so eine Figur und eine Geschichte. Das griechische Universalgenie Ptolemäus, der im zweiten Jahrhundert nach Christus lebte, war nicht der Erste, der die Legenden von Jägern, Hunden und Tieren erzählte, aber er war es, der den Bären Ursa Major und Orion mit seinem Gürtel in die Beschreibung des Himmels aufnahm. Doch erst 1922 räumte die Internationale Astronomische Union am Himmel auf und benannte die 88 offiziellen Sternbilder. Ein Blick in die Sterne ist durch das Jahr nie gleich, denn die Sternbilder verschieben sich mit den Jahreszeiten. Besonders im Dezember - und nicht nur wegen des Feuerwerks an Silvester - lohnt ein Blick hinauf. Denn im letzten Monat des Jahres sind die Nächte besonders dunkel und lang. Für Einsteiger mit am einfachsten zu finden ist der Orion mit seinem markanten Gürtel. "Er ist bis in den Frühling gut zu sehen", erklärt Thomas Niemann von der Sternwarte Neanderhöhe in Erkrath. Die Sterne Beteigeuze und Bellatrix bilden die Schulter dieses mythischen Himmelsjägers, den die alten Griechen erspäht haben wollen. Es wird vermutet, dass sie diese Sage vom sumerisch-babylonischen Epos um Gilgamesch, den mythischen König von Uruk im Zweistromland, übernommen haben. Unterhalb des Gürtels ist der Orionnebel zu sehen, in dem Sterne entstehen. Der hellste Stern im Orion ist aber Rigel, der einen Fuß des Jägers bildet. Links unterhalb von Orion steht Sirius, der hellste Stern am Himmel und Teil des Sternbilds Canis Major. Der Hund ist Orions treuer Begleiter. Im großen oder kleinen Hund wird auch oft Maira gesehen, der Hund der Erigone, der die Tochter zu ihrem toten Vater führte. Der Sage nach war das Ikarios, der vom Gott Dionysos mit Wein bekannt gemacht und ermordet wurde, als Hirten im Weinrausch meinten, sie wären vergiftet worden. Obwohl das Sternbild Großer Hund nur knapp über dem Horizont entlangläuft, ist er gut zu sehen. Nur Mond, Venus, Mars, Jupiter, Merkur und die Sonne sind heller als Sirius, "der Funkelnde". Er wird auch "Hundsstern" genannt. Und die Tage, an denen er der Sonne am nächsten steht, heißen noch heute "Hundstage" - die heißesten Tage des Jahres im Juli und August. Der große Wagen gehört nicht zu den klassischen 88 Sternbildern, denn er ist Teil des Sternbildes "Ursa Major", der großen Bärin. Der Wagen samt Deichsel ist ebenfalls markant und leicht zu entdecken. "Wenn man die hintere Achse um das Fünffache nach schräg oben verlängert, findet man den Polarstern", sagt Niemann. Wohin die Achse verlängert werden muss, verrät der Knick der Deichsel, welche aussieht wie ein Pfeil.

Kopf und Beine des Bären leuchten weitaus schwächer als die sieben Sterne des Wagens. Die Bärin war einst in der griechischen Mythologie die Nymphe Kallisto. Sie wurde vom Göttervater Zeus vergewaltigt und gebar einen Sohn, Arkas. Hera, eifersüchtige Gattin und Schwester des Zeus, verwandelte Kallisto in eine Bärin. Damit der Sohn die Mutter nicht bei der Jagd tötete, verwandelte Zeus auch Arkas in den Kleinen Bären. Er packte beide an ihren Schwänzen und schleuderte sie hinauf. Deshalb haben die Himmelstiere ungewöhnlich lange Schwänze für Bären. Ebenfalls am Silvesterhimmel zu entdecken sind Venus und Mars. Nach Sonnenuntergang (heute gegen 16.30 Uhr) steht die Venus links oberhalb des Mondes, dahinter ist der Mars zu sehen. "Sterne funkeln, weil diese anderen Sonnen extrem weit weg sind und ihr Licht von der Atmosphäre der Erde leicht abgelenkt wird", sagt Experte Niemann. Die Planeten seien uns deutlich näher und erscheinen durch ein Teleskop betrachtet als kleine Scheibchen. Die Planeten funkelten daher nicht.

Quelle: RP