später lesen Düsseldorf Doch noch keine Aussage zu Auftragsmord in der Karibik Teilen

Twittern





2017-01-19T19:27+0100 2017-01-20T09:01+0100

Ohne die angekündigte Aussage der Angeklagten (45) hat das Landgericht Düsseldorf den Prozess um einen Auftragsmord in der Dominikanischen Republik gestern fortgesetzt. Die dreifache Mutter soll 2015 in Puerto Plata einen Bekannten dafür bezahlt haben, ihren Ehemann (56) aus Ratingen zu töten. Zu Prozessbeginn hatte die Frau erklärt, sie sei "unschuldig, habe niemandem etwas getan". Weil jetzt Akten aus der Karibik eingetroffen sind, will sie Details zum Tatablauf erst später liefern.