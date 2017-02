Königsdorf/Weilheim: Doppelmord in Oberbayern: Ein Opfer aus NRW

In Oberbayern sind am Samstag zwei Leichen und eine schwer verletzte Frau entdeckt worden. Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus. Sie vermuten den Tatzeitpunkt zwischen Mittwoch und Freitagabend.

Demnach gab es vergangenen Mittwochabend ein Telefonat mit einem der Opfer. "Seitdem war der Kontakt abgerissen", sagte der Leiter der Sonderkommission (Soko) "Höfen", Markus Deindl, gestern. Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt wegen zweifachen Raubmordes und Mordversuchs.

Die Opfer könnten also schon mehrere Tage vor ihrer Entdeckung in dem Haus in der Gemeinde Königsdorf südlich von München gelegen haben. Einer der Toten ist ein Mann (81) aus Nordrhein-Westfalen, die andere eine Frau (76) aus dem Raum Frankfurt am Main. Sie waren Bekannte der 76-jährigen Hauseigentümerin, die schwer verletzt im Krankenhaus liegt und noch nicht vernommen werden kann.

Die Opfer starben durch stumpfe Gewalt. Es seien Schläge auf ihre Körper festgestellt worden. Noch steht nicht fest, ob etwas aus dem Haus geraubt wurde. Deindl ergänzte aber: "Es ist nicht offensichtlich etwas entwendet worden." Vom Tatmuster her handle es sich um einen klassischen Einbruch. Ein Mann hatte sich vor dem Fund der Opfer in Sorge um die Bewohner bei der Polizei gemeldet.

