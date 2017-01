Eine weitere Pritsche ist nun im Dschungelcamp frei. Am späten Montagabend ist Model Gina-Lisa Lohfink von den Zuschauern per Telefonvoting aus der RTL-Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" gewählt worden.

Zusammen mit Jens Büchner musste sie am elften Tag lange zittern. Denn während ihre Camp-Mitbewohner der Reihe nach das erlösende "du bist es nicht" hörten, mussten sich Gina-Lisa Lohfink und Mallorca-Jens mit einem "vielleicht" begnügen. Am Ende erwischte es die 30-Jährige. Das Camp verliert damit seine Köchin.

FOTO: RTL / Stefan Menne

Eigentlich lief es für Lohfink im Dschungel gar nicht so schlecht. Sogar eine kleine Romanze während der nächtlichen Schatzsuche mit Alexander "Honey" Keen ließ ihr Herz zwischenzeitlich höher schlagen. Immerhin: Im Hotel darf sie nun ihre Schlafbrille wieder benutzen. Die persönlichen Gegenstände wurden den Promi-Campern wegen mehrerer Regelverstöße am elften Tag abgenommen.

Vielleicht geht es für Lohfink nun zurück in die Modebranche. 1986 geboren, gewann sie schon in jungen Jahren mehrere Schönheitswettbewerbe, unter anderem die Titel "Miss Frankfurt" und "Miss Supermodel". 2008 war sie Kandidatin in Heidi Klums Show "Germany's next Topmodel". In den darauffolgenden Jahren war Gina-Lisa Lohfink auf vielen Titelblättern wie "Playboy", "FHM" oder "Penthouse" zu sehen.

FOTO: RTL / Ruprecht Stempell

Auch am Vortag musste wieder ein Kandidat die Show verlassen. Markus Majowski ist ebenfalls im Rennen um die Dschungelkrone ausgeschieden. Außerdem steht "La Familia Grande" nach etlichen Zickereien vor dem Aus. Seit der vergangenen Nacht sind es damit nur noch sieben Kandidaten im Dschungelcamp.

(mro)