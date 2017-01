Dschungelcamp 2017: Keine Sterne, dafür Emu-Leber im Glas

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Bei der heutigen Dschungel-Prüfung müssen die von Hunger und Schlaflosigkeit gebeutelten C-Promis im Regenwald einen Parcours bewältigen. Der Haken: Dem Fahrer der Bobby-Car-Abklatsche für Erwachsene werden die Augen verbunden. Der Beifahrer sitzt mit dem Blick nach hinten und hat Ohrschützer auf, die das Gehör beeinträchtigen. Der Mitfahrer hinten sieht als einziger den Weg – muss die Richtung aber mit Gesten nach vorne kommunizieren, da er nicht reden darf.

Während sich der Trupp um Sarah Joelle und Base Camp recht souverän schlägt, Sterne sammelt und erst auf der letzten Etappe der Strecke aufgibt, ist die Leistung des Teams von Kader Loth eine wahre Katastrophe. Florian macht sich zwar ganz gut und gibt genaue Anweisungen. Jens offenbart aber eine schwerwiegende Rechts-Links-Schwäche. Florian ist sichtlich am Ende mit seinem Latein.

FOTO: RTL / Ruprecht Stempell

Jens dirigiert Fahrerin Kader vehement nach links, während Florian mit hochrotem Kopf verzweifelt nach rechts zeigt. Das Ergebnis: Nicht mal die erste Hürde der Rennstrecke ist geschafft, kein einziger Stern liegt im Beutel. Florian und Kader sind fertig mit den Nerven. "Ihr wart euch nie einig, ob ich jetzt nach links oder rechts muss", schmollt Kader. "Ich war total verwirrt." Jens sagt, ihm sei peinlich, dass sich nun seine Frau zu Hause schämen muss. Alles nur, weil er im Dschungel versagt habe.

Arme, arme Kader

Die Scham ist groß, die Tränen fließen: Im australischen Dschungel geht die Pechsträhne für das Team Snake Rock also weiter. Und Trash-TV-Königin Kader Loth erwischt es wieder einmal besonders schwer: Nach der missglückten Prüfung im "Dschungel-Cabrio" wird sie erneut für eine Prüfung ausgewählt. "Jeden Tag ist aber für mich zu viel", sagt sie. Die dicken Lippen kräuseln sich zur Riesen-Schnute, und durch das schwarze Dickicht aus Kajal und Plastikwimpern kullern die Tränen.

FOTO: RTL / Stefan Menne

Grund zum Feiern haben dagegen Trash-TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel und der durch die Reality-Show "Big Brother" bekannte Florian Wess. Auch Sänger Marc Terenzi darf sich freuen: Gemeinsam holen die drei Promis für Base Camp vier Sterne. Das bedeutet, dort kommt wieder etwas Vernünftiges auf die Teller.

Spruch des Tages

"Einen asozialen – 'tschuldigung, sacht man nich' im deutschen Fernsehen, ich weiß – Stern hätten wir reißen müssen", sagt Kult-Auswanderer Jens Büchner nach seiner blamablen Leistung in der Prüfung. Mit Vox-Tattoo auf dem Oberarm muss man schließlich wissen, was sich vor den TV-Kameras schickt, und was nicht. Zum guten Ton gehört offenbar "Arsch": bei dem Wort hat Jens Büchner, auch als "Malle-Jens" bekannt, zwei Sätze nach dem unanständigen, "asozialen" Stern, keine Bedenken.

Der schlimmste Macho steckt in einer Frau

Der Machospruch des Abends kommt diesmal nicht von einem Herren der Schöpfung, sondern von Sarah Joelle Jahnel. "Frauen sind ja bekanntlich schlecht am Steuer", sagt sie vor der Kamera, nachdem sie die Umstände der anstehenden Dschungelprüfung erfahren hat. "Mädels, wir sind unterlegen", beginnt sie ihre Entschuldigung im Lager. Anstelle der durch Sarah Joelle für untauglich attestierten Mädels, dürfen Markus Majewski und Marc Terenzi mit.

Ekligste Dschungelprüfung

Gestatten – pürierte Emu-Leber mit Emu-Blut. Marc Terenzi kippt die Brühe im letzten Boxenstopp beim Parcour runter. Nicht so Sarah Joelle und Markus: Während ein Regen aus grünen Ameisen, Schaben und Käfern das Team nicht aus der Ruhe bringt, ist der Emu-Cocktail zu viel. Sarah Joelle würgt und muss sich fast übergeben, Markus kippt die Suppe über das halbe Gesicht, aber nicht in den Mund.

Sarah Joelle präsentiert das schlimmste Dschungel-Outfit

Mit einem Body aus Spitze zieht Sarah Joelle ins Rennen bei der Dschungelprüfung. Besonders gelungen reimt sich das schwarze Teil aus der Dessous-Abteilung mit den Cornrow-Zöpfen auf Sarah Joelles Kopf, in denen nach der Prüfung diverse Brocken, Schleim und Ungeziefer kleben – aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.

Abgesehen davon schaukeln aber Sarah Joelles "vordere Körbe", wie RTL ihre Brüste betitelt, in dem dünnen Stoff bei jeder Bewegung wild hin und her – für sportliche Aktivitäten dürfte das Outfit nicht sehr geeignet sein.

Was uns noch bevorsteht

Die Camps sind nun wieder vereint – nicht alle Bewohner dürften sich aber grün sein. Für Zündstoff dürfte weiterhin Kader Loth sorgen. Honey, der eigentlich Alexander Keen heißt und es als Ex-Freund von Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo ins Dschungelcamp 2017 geschafft hat, versteht sich weiterhin hervorragend mit Gina-Lisa Lohfink – doch richtige Funken sprühen noch nicht. Hanka Rackwitz, Ex-Big-Brother-Kandidatin und Immobilienmaklerin, weiß noch nicht so recht, ob alle Verständnis für ihre "Macken und Zwänge" haben werden. In Marc Terenzi scheint sie allerdings einen ersten Freund gefunden zu haben.