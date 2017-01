später lesen Grevenbroich Einbrecherbande in Grevenbroich festgenommen Teilen

Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss und der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ist ein Schlag gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande gelungen. Vier Tatverdächtige wurden am Donnerstagabend mit der Unterstützung von Sondereinsatzkräften in Grevenbroich festgenommen. Die Männer wagten mit ihrem Auto noch einen Fluchtversuch und rammten dabei die Einsatzwagen der Polizei. Den Tatverdächtigen, die zum Teil im Rhein-Kreis Neuss wohnen, aber alle aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen, werden derzeit rund 20 Wohnungseinbrüche in Schwalmtal, Nettetal, Geilenkirchen, Alsdorf, Erkelenz-Holzweiler, Linnich, Niederzier, Euskirchen, Baesweiler, Grevenbroich, Dormagen und Jüchen zur Last gelegt. Die Polizei durchsuchte mehrere Wohnungen.