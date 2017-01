New York: Eine Kugel Keks-Teig im Becher

Ein Laden in New York verkauft kugelweise Teig zum Naschen.

Wer als Kind gern mal rohen Keks-Teig aus der Rührschüssel naschte, kann diesem Kindheitstraum in New York nun ganz ohne Schelte der Eltern folgen. "Do" (gesprochen wie das englische Wort "dough", also Teig) heißt der Laden, in dem kleine und große Süßmäuler ungebackenen Keksteig gleich kugelweise im Becher kaufen können. Rund 15 Sorten sind im Angebot, darunter der Klassiker mit Schokoladenstückchen, aber auch hauseigene Mischungen mit Karamell, Salz und Erdnussbutter. Wem ein Becher oder eine Waffel nicht reicht, kann sich mit Eiscreme, Streuseln - und eben rohem Teig ganze Dessert-Sandwiches zusammenstellen.

Sorgen über Bauchschmerzen und Infektionen durch Salmonellen oder andere Bakterien müssten Teig-Fans nicht haben, sagt "Do"-Gründerin Kristen Tomlan. Weil Eier pasteurisiert und das Mehl hitzebehandelt würden, bestehe keinerlei Risiko.

Stundenlang habe Tomlan früher ihrer Mutter, die Kochbücher schrieb und Kochkurse gab, beim Backen zugesehen. Die Idee für die Produktion von Keks-Teig sei ihr auf einem Ausflug mit Freundinnen nach Philadelphia gekommen, wo sie einen eigentlich zum Backen gedachten, tiefgekühlten Becher Teig letztlich roh aßen.

Bei Eröffnung des Ladens standen Dutzende New Yorker Schlange. "Es liegt ein unbestreitbarer Kick darin, den geschmeidigen, süßen Geschmack direkt aus der Rührschüssel zu genießen", sagt Tomlan.

