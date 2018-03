später lesen Essen Eine Tote und eine Schwerverletzte in Essen entdeckt 2018-02-28T19:42+0100 2018-03-01T08:39+0100

Polizisten haben am frühen gestrigen Morgen in einer Essener Wohnung eine getötete 47-Jährige und eine lebensgefährlich verletzte weitere Frau entdeckt. Ein 55-Jähriger, den die Beamten ebenfalls in der Wohnung antrafen, sei tatverdächtig und festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus.