Mülheim Einsätze wegen Gasalarm in Mülheim: Familienvater stirbt

Nach einem Gasaustritt in einer Wohnung in Mülheim sind gestern drei Kinder und ein Erwachsener mit Kohlenmonoxidvergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Sie wurden mit Hubschraubern in eine Spezialklinik nach Düsseldorf gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Insgesamt habe die Feuerwehr sechs Menschen aus der Wohnung in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses geholt. Weitere 17 Bewohner des Hauses seien ohne Verletzungen davongekommen. Wie es zu dem Gasaustritt kam, ist noch unklar.