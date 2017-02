später lesen Landstuhl Elfjähriger fährt mit Papas Auto durch Deutschland 2017-02-19T17:31+0100 2017-02-20T09:54+0100

Mindestens 120 Kilometer ist ein Elfjähriger mit Papas Auto durch Deutschland gefahren, bevor drei Streifenwagen ihn am Samstag in der Pfalz stoppten. "Die Kollegen waren erstaunt, dass er so gut fahren kann", sagte ein Polizeisprecher in Kaiserslautern am Sonntag. Der Junge war nach einem Streit mit seinem Vater in den Wagen gestiegen und von seinem Wohnort in Luxemburg mit unbekanntem Ziel losgefahren. Bei Landstuhl wollten Polizisten den jungen Fahrer kontrollieren. Doch der Elfjährige fuhr den Angaben zufolge davon und lenkte den Wagen auf die Autobahn 6. Dort bremsten ihn schließlich drei herbeigerufene Polizeiautos aus, indem sie sich vor den Wagen setzten. Die Polizei lieferte den Ausreißer nach eigenen Angaben danach wieder Zuhause ab.