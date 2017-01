Jacksonville: Entführtes Baby als Erwachsene gefunden

Nach 18 Jahren wurde eines der spektakulärsten Verbrechen in den USA aufgeklärt.

In der Gefriertruhe von Shanara Mobley stapeln sich kleine Pappteller, auf denen kleine Kuchenstücke mit Alufolie eingewickelt sind. Jedes Jahr hat die Frau aus Jacksonville in Florida einen Geburtstagskuchen für ihre Tochter Kamiyah gebacken. Jedes Jahr am 10. Juli hat sie ein Stück abgeschnitten und eingefroren. "Happy Birthday" konnte sie nie singen. Kamiyah war acht Stunden nach der Geburt entführt worden.

Jetzt, 18 Jahre später, hat die Polizei die junge Frau gefunden. Laut Nachbarn gut erzogen, unauffällig aufgewachsen, absolvierte sie die High School und sollte bald ein Technisches College besuchen. Sie wusste 18 Jahre lang von nichts, hielt eine eigentlich fremde Frau für ihre Mutter. Einer der spektakulärsten Fälle von Kindesentführung in den USA ist damit aufgeklärt.

"Wir haben eine Reihe von Tipps bekommen", beschrieb Sheriff Mike Williams die unspektakulären letzten Schritte einer Aufsehen erregenden und lange Zeit hoffnungslos erscheinenden Ermittlung. Es war wohl aufgefallen, dass mit den Papieren der jungen Frau irgendetwas nicht stimmig war. Ein schneller DNA-Abgleich, dann herrschte Gewissheit.

Die Geschichte von Kamiyah klingt unglaublich: Unmittelbar nach der Geburt des Mädchens hatte sich eine Frau ans Wöchnerinnenbett der erst 16 Jahre alten Mutter gesellt. Acht Stunden nach der Geburt schlich die Frau mit dem Kind auf dem Arm, verkleidet als Krankenschwester, aus der Klinik. Alle Anstrengungen, das Mädchen wiederzufinden, scheiterten. Rund 18 Jahre später stehen die Chancen, dass ihre leibliche Mutter bald den Geburtstagskuchen auftauen kann, nicht schlecht. Schon am Tag der Bekanntgabe hat die junge Frau mit ihrer echten Verwandtschaft im drei Autostunden entfernten Jacksonville telefoniert. Einen Tag später kam es zum Treffen in der Polizeistation von Walterboro. "Sie hat mir gesagt, dass sie sich freut, uns zu treffen", sagte ihr Vater Craig Aiken danach. Die 51-jährige Entführerin sitzt in Haft. Kamiyah will für sie beten.

