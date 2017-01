später lesen Herne/Wattenscheid Entlaufener Luchs "Findus" mehrfach gesichtet Teilen

Der am Wochenende aus dem Gelsenkirchener Zoo entlaufene Luchs "Findus" ist mehrfach gesichtet worden - aber er war in allen Fällen zu schnell wieder weg. Am Dienstag hatte ein "Bild"-Reporter Findus in Gelsenkirchen unweit des Zoos gesichtet und fotografiert. Als alarmierte Zoomitarbeiter mit einem Betäubungsgewehr anrückten, war die Wildkatze bereits wieder über alle Berge. Gestern Morgen wurde Findus dann erneut gesichtet - im benachbarten Herne und in Wattenscheid, teilte die Polizei mit.