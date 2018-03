später lesen Helsinki/Berlin Eurojackpot - Berliner gewinnt 42 Millionen Euro 2018-03-11T18:23+0100 2018-03-12T08:02+0100

Der Eurojackpot ist geknackt: Der Gewinn von gut 42 Millionen Euro geht nach Berlin. "So viel hat noch nie jemand in der Hauptstadt in einer Lotterie gewonnen", sagte Lotto-Sprecher Thomas Dumke. Der Glückspilz tippte die gezogenen Gewinnzahlen 15 - 23 - 28 - 33 - 36 und die Euro-Zahlen 4 und 7. Wer er oder sie ist, sei aber noch unklar. "Es ist ein anonymer Spieler aus Neukölln", sagte Dumke. Den Schein habe er am vergangenen Montag abgegeben. Der Spieler wird durch einen einmaligen Code auf seiner Spielquittung identifiziert.