Bamberg: Fall Janina: Lange Haft für Mörder

Der Mann hatte der Elfjährigen in der Silvesternacht in den Kopf geschossen.

Janinas Mutter fixiert den Mann, der ihre Tochter getötet hat. Mit einer Revolverkugel, die er in die Nacht feuert - und die der elfjährigen Janina in den Hinterkopf dringt. Die Mutter ist nicht dabei, als es passiert, in der Silvesternacht vor fast einem Jahr. Nun aber, im Prozess gegen den Schützen, wendet sie ihren Kopf immer wieder diesem Mann zu. Er erwidert ihren Blick nicht - auch nicht nach dem Urteil. Die einen nennen das vor Gericht Eiseskälte. Der Vorsitzende Richter Manfred Schmidt sagt, der 54-Jährige wirke bedrückt. Zwölfeinhalb Jahre soll der gelernte Maurer ins Gefängnis - wegen Mordes. Dazu verurteilt ihn das Landgericht Bamberg. Er habe den Eltern einen unwiederbringlichen Verlust zugefügt. Lebenslang bekommt er nicht, weil das Gericht nicht ausschließen kann, dass der körperlich kranke und depressive Mann vermindert schuldfähig ist.

Im Gerichtssaal regt sich der Mann selten. Richter Schmidt hat Mühe, ihm Antworten zu entlocken. Auch in der Vernehmung bei der Polizei strengen sich die Beamten an. Es geht um die Straße, auf der Janina feierte. "Da hab' ich früher auch geböllert", sagt er. "Aber seitdem der Sohn weg ist ..." Er bricht ab. Sein Sohn ist heute 15 Jahre alt und - so beschreiben es Zeugen im Prozess - sein Ein und Alles. Doch der Junge lebt bei der Mutter, der Ex-Lebensgefährtin, seit diese sich vom Vater getrennt hat - am 23. Dezember 2010. Das hinterlässt Spuren, die auch am vergangenen Silvesterabend nachwirken. Er nimmt eine seiner vier Waffen, einen Revolver, lädt ihn und geht in den Garten. Hinten herum, damit ihn die Menschen auf der Straße nicht sehen können. Da steht er im Dunkeln - und feuert. Er sagt: in Richtung Wald, nach oben, nicht auf Menschen. Der Richter sagt: auf die Feiernden, zumindest mit einem Schuss. Heimtückisch und aus Ärger. Aber: "Wir gehen nicht davon aus, dass er keine Reue hat", sagt der Vorsitzende Richter.

