Köln: Falschfahrer wollte sich töten und verletzte Mann schwer

Ein 44-Jähriger soll sein Auto absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben, um sich selbst zu töten. Ein Mann wurde schwer verletzt. Vor dem Kölner Landgericht hat nun der Prozess gegen den Fahrer begonnen. Von Claudia Hauser

Philipp K. soll die Augen geschlossen haben, bevor er seinen Golf GTI am 8. November 2015 auf der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim in den Gegenverkehr lenkte. Der Golf knallte frontal mit einem Audi 80 zusammen. Beide Fahrer überlebten. Die Frage, ob der 44-Jährige den Unfall absichtlich verursacht hat, weil er seinem Leben ein Ende setzen wollte, oder ob er zu betrunken war, um sein Auto kontrollieren zu können, beschäftigt seit gestern das Landgericht.

Der Angeklagte wollte sich vorerst nicht zu den Vorwürfen äußern. Der Gebäudereiniger lebt ein unaufgeregtes Leben, wie aus einem psychiatrischen Gutachten hervorgeht. Er hat keine Freunde und verbringt die Wochenenden meist zu Hause. Er hatte noch nie eine Freundin. Vor dem Unfall gab es Probleme bei der Arbeit, Philipp K. konnte damit nur schwer umgehen. Auch der plötzliche Tod seiner Schwester hatte dem Angeklagten schwer zugesetzt, er war lange tieftraurig.

Am Tag des Unfalls geriet K. mit einem seiner beiden Brüder in Streit. K. fuhr nach Hause und trank eine halbe Flasche Whisky und eine halbe Flasche Rotwein. "So niedergeschlagen wie an diesem Tag war ich noch nie", hatte er dem Gutachter gesagt. Am Abend stieg er mit mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut ins Auto und fuhr los. "Es gab es einen Aufprall, ich hörte den Knall, als der Airbag aufging. Es roch nach Rauch wie an Silvester", sagte K. Danach habe er einen Filmriss gehabt.

Während der Fahrt telefonierte er mit seinem Bruder. Der wählte dann den Notruf und gab damals an, sein Bruder habe gesagt, "dass er keinen Bock mehr hat". Eine Ersthelferin habe der schwer verletzte Philipp K. gefragt: "Hab ich es geschafft? Bin ich im Himmel?" Er sei enttäuscht gewesen, als sie ihm gesagt habe, dass er lebe. Ein Urteil wird für den 16. Februar erwartet.

