Duisburg: Falschfahrerin verursacht mehrere Unfälle

Nach einer schweren Unfallserie einer Falschfahrerin auf der Autobahn 59 bei Dinslaken wird gegen die Frau wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Die 44-Jährige war bei mehreren Zusammenstößen am frühen gestrigen Morgen lebensgefährlich verletzt worden. Eine Frau und ein Mann in einem anderen Fahrzeug erlitten laut Polizei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Duisburger Polizei war die Frau zunächst an der Ausfahrt Dinslaken-Hiesfeld falsch auf die Autobahn aufgefahren.