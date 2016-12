später lesen Vatikanstadt Fast vier Millionen Menschen bei Feiern mit Papst Teilen

Papst Franziskus hat dieses Jahr fast vier Millionen Menschen in den Vatikan gezogen. Zu Papst-Audienzen, liturgischen Feiern sowie dem Angelus- oder Regina-Coeli-Gebet kamen insgesamt 3.952.140 Teilnehmer, wie aus einer vom Vatikan veröffentlichten Statistik hervorgeht. Die meisten Besucher (168.000) nahmen demnach im September an liturgischen Feiern mit Franziskus teil. Grund war die Heiligsprechung von Mutter Teresa in jenem Monat. Ähnlich viele Besucher wurden im März wegen der Osterfeierlichkeiten verzeichnet.