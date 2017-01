später lesen Düsseldorf Erneut Fernsehpreis für Böhmermann? Teilen

2017-01-12T19:25+0100

Der TV-Satiriker Jan Böhmermann ist erneut für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Der 35-Jährige und sein Format "Neo Magazin Royale" konkurrieren in der Kategorie "Beste Unterhaltung Late Night" mit den Sendungen "Luke - Die Woche und ich" (mit Luke Mockridge) auf Sat.1 und "Pussy Terror TV" (mit Carolin Kebekus) im WDR Fernsehen und im Ersten. Das gab das Sekretariat des Fernsehpreises gestern bekannt. Die Verleihung der Preise ist am 2. Februar in Düsseldorf.