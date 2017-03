TV-Talk mit Anne Will

Diplomatisch bleiben, protestieren oder hinter den Kulissen agieren? Die Türkei-Politik steckt in der Krise. Anne Wills Gäste diskutierten heiß, wie das Dilemma um die Meinungsfreiheit lösbar sein könnte. Von Julica Jungehülsing

Die Gäste

Heiko Maas, Bundesjustizminister (SPD)

Armin Laschet Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU

Can Dündar, Ex-Chefredakteur der Tageszeitung "Cumhuriyet"

Sevim Dagdelen, Sprecherin für Internationale Beziehungen der Bundestagsfraktion Die Linke

Günter Verheugen, ehemaliger EU-Erweiterungskommissar (SPD)

Ilkay Yücel, Schwester von Deniz Yücel, zugeschaltet aus dem ARD-Studio Istanbul

Darum ging's

Nach Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel und Absage eines Wahlkampfauftrittes verschärft sich die diplomatische Krise zwischen Berlin und Ankara. Erdogans Nazi-Vorwurf ist ein weiterer Tiefpunkt. Sollen solche Auftritte türkischer Politiker in Deutschland verboten werden? Hat sich Deutschland durch das Flüchtlingsabkommen mit Präsident Erdogan erpressbar gemacht? Anne Will möchte darüber Sprechen, welche Strategien in der schwierigen Situation angebracht sind.

Darum ging's wirklich

Harte Kante zeigen, Einreiseverbote aussprechen und Auftritte türkischer Wahlkämpfer verbieten oder nichts tun und im Gespräch bleiben? Anne Wills Runde möchte die Diplomatie nicht über Bord werfen. Politiker und Journalisten diskutieren, wie es zu der Verschlechterung der Beziehungen kam und welche Reaktion Sinn macht: Die andere Wange hinhalten und still halten? Wie kann man im Dilemma um die Meinungsfreihet den eigenen Werten treu bleiben?

Frontverlauf

Klar verurteilten anfangs sowohl Bundesjustizminister Heiko Maas als auch CDU-Mann Armin Laschet die Nazi-Vergleiche Erdogans. "Wenn Erdogan uns weiter als Naziland beschimpft ist er hier unerwünscht", sagt Laschet, den er derzeit nicht wirklich in Deutschland sehen will. Trotzdem sei sinnvoll zu de-eskalieren und abzuwägen, der Status eines abgewiesenen Märtyrers würde Erdogan eher helfen. Maas nenn die Nazi-Äußerungen "abstrus und infam", hält sie aber vor allem für eine Provokation. Von oben angeordnete Einreiseverbote hält er für falsch, das sie das Verhältnis nur weiter verschlechtern und zu einem Stillstand der Gespräche führen würden.

Auch die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen will den Dialog nicht abbrechen. Andererseits sieht sie die Gefahr, dass "Deutschland zur Wahlkampfarena der türkischen Despotie wird. Wenn Opposition in Türkei eingekerkert ist, und selbst Infotische der Opposition verboten sind, kann ich doch nicht sage, ich bin hier für Meinungsfreiheit, damit dort Diktatur eingeführt werden kann", beschreibt sie den Widerspruch. "Als Demokraten dürfen wir nicht zusehen, wie dort eine Demokratie abgeschafft wird." Ihrer Ansicht nach sollte die Bundesregierung Mut zeigen und den türkischen Wahlkampf in Deutschland unterbinden.

Dass Laschet die miese Propaganda von #Erdogan übernimmt und #DenizYucel damit noch in die Pfanne haut... -übel! 👎🏼#AnneWill #FreeDeniz — Sevim Dagdelen (@SevimDagdelen) March 5, 2017

Andere Gäste sind nicht ihrer Meinung, Heiko Maas verteidigt die Regierung, die in dieser sehr schwierige Phase durchaus Stellung bezogen habe. Nur wenn man im Gespräch bleibe könne man den Türken auch die Meinung sagen. Dagelen ereifert sich: "Die Politik der Leisetreterei hat doch diesen Scherbenhaufen provoziert." Man müsse konsequent wie Niederländer und Österreicher Wahlkampfauftritte ablehnen. Die Bundesregierung müsse ein rote Linie ziehen und sagen, dass eine Diktatur keinen Platz in der EU habe.

"Rederecht zu erteilen ist nicht Aufgabe des Staates"

Günther Verheugen, der als Erweiterungskommissar der EU lange auch mit der Türkei verhandelt hat, fände auch souveräner, wenn die Bundesregierung es nicht Landräten und Bürgermeistern überliesse Entscheidungen zu treffen. Er erinnert daran, dass der Türkei, "einem der größten europäischen Völker," seit 60 Jahren versprochen worden sei zur EU zu gehören, was nicht gehalten wurde. "Ich halte für unsinnig, dass wir über Auftritte oder Einreiseverbote reden. Die türkische Gemeinde in Deutschland hat Anspruch darauf, zu hören was die Parteienvertreter zu sagen haben. Gilt Meinungsfreiheit nun oder nicht?" fragt Verheugen.

Auch Can Dündar hält Verbote für falsch. Er kontert, Erdogan spreche von Meinungsfreiheit, trete sie selbst mit Füssen. Nicht nur 150 der besten Journalisten, auch andere die ihre Meinung sagen säßen dort im Gefängnis. Zugleich ist Dündar überzeugt, dass es "nicht Aufgabe des Staates ist, zu sagen wer reden darf. Erdogan wolle ja nur das Hassniveau steigern.

Die türkische Gemeinde in Deutschland fühle sich isoliert und genau das wolle Erdogan erreichen. Wir wollen eine Türkei als Mitglied in europäischer Familie sehen. Nicht der Staat solle verbieten, sondern die Bürger müssten Position beziehen. "Hätte Deutschland schon früher Stellung bezogen, wären wir jetzt nicht an diesem Punkt", vermutet der Exil-Türke. Auch Laschet meint, die "gesamte Zivilgesellschaft" solle Zeichen setzen, wenn sie Wahlkämpfer hier nicht haben wolle.

Dann diskutiert die Runde über den inhaftierten Denis Yücel. Dass jetzt auch ein deutsch-türkischer Journalist in Haft sei, ändere die Lage, so Laschet. Maas fürchtet, dass auch gut gemeinter öffentlicher Protest die Situation des Inhaftierten weiter verkomplizieren könne, wenn Erdogan einen Gesichtsverlust fürchte.

FOTO: screenshot ARD

FOTO: screenshot ARD

Yücels Schwester Ilka hofft in Istanbul

Anne Will schaltet Ilka Yücel in Istanbul zu, Die Schwester des "Welt"-Korrespondenten ist in die Türkei gereist um zu versuchen ihren inhaftierten Bruder, zu besuchen. Zuletzt schrieb Denis Yücel der Welt, dass das Alleinsein fast eine Art Folter sei. Seine Schwester hofft noch, dass er schnellstmöglich freigelassen wird. "Ich möchte nicht darüber nachdenken, dass er jahrelang festgehalten wird", antwortete sie bewegt auf Anne Wills Nachfragen. Sie hofft, dass Bundesregierung sich weiter für ihn einsetzt.

Nach Erfahrungen von Can Dündar, der im gleichen Gefängnis saß, hilft dem Inhaftierten jetzt vor allem die offene Solidarität von Bevölkerung und Kollegen. Er erinnert sich an das Alleinsein, dass auch er als eine Art Folter empfunden hat. "Es geht einem mit der Zeit immer schlechter", so Dündar, dessen Statements aus dem Türkischen übersetzt wurden. Man dürfe nur ein Mal im Monat den Anwalt und ein Mal ein Familienmitglied sehen.

Dündar hat das Vertrauen in türkische Justiz verloren, kämpft dennoch für demokratische Türkei. Er glaubt nicht dass Yücel Chancen auf einen fairen Prozess hat: "In meinen Augen ist die Türkei kein Rechtsstaat mehr. Mitglieder des Verfassungsgerichtes das uns freigelassen hat wurden selbst inhaftiert." Er setzt auf die Bevölkerung: "Die Hälfte der Bevölkerung lehnt sich auf und wird gegen das Referendum sprechen." Er erinnert daran, dass die Türkei gespalten ist und nidht nur aus Erdogan besteht, sondern auch aus jenen, die unter ihm leiden. "Mit denen müssen wir uns solidarisch zeigen", so Dünbar. "Es ist ausgeschlossen, dass es so weitergeht."

Auch Günther Verheugen glaubt derzeit nicht an einen fairen Prozess, hofft aber, "dass es für den traurigen Fall eine politische Lösung gibt." Auch im Fall Böhmermann sei Erdogan ja nur solange auf "allerhöchster Palme" gewesen, wie das Medieninteresse andauerte.

"Türkei nicht in Putins Arme treiben"

Verheugen stellt zur Diskussion, wie es sein kann dass die Türkei vor 2002 noch das reformfreundlichste Land Europas war und die Lage jetzt so umgekippt sei. "In wichtigen europäischen Ländern habe sich 2005 die Politik verändert - von "wir wollen euch" hin zu "wir wollen euch nicht". Das habe dazu geführt, dass die Europäer den Einfluss auf die türkische Politik verloren hätten. Laschet bestreitet dass Merkels Politik die Türkei ausgrenze: Nicht andere Länder hätten sich verändert sondern Erdogan.

Maas gibt Verheugen teilweise Recht, betont aber es sei weiterhin wichtig, mit der Türkei zu verhandeln: "Alles abzubrechen würde im Ergebnis bedeuten, man treibt die Türkei in die Arme von Putin. Wir müssen weiter im Gespräch bleiben, auch über Meinungsfreiheit und Unabhängigkeit der Justiz reden. Der jetzige Weg führe die Türkei nicht in der Europäischen Union. Ob es der Weg bleiben solle, bekomme man aber nur durch Gespräche heraus.

Schwere Vorwürfe macht die Linken-Abgeordnete Dagdelen der Bundesregierung wegen deutscher Waffenlieferungen an die Türkei. "Es gibt keinen Rechtsstaat, es gibt einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Südosten des Landes mit deutschen Waffen." Weiter wütet sie: "2014 bis 2020 zahlt die EU 1.5 Milliarden Euro an die Türkei für Menschenrechtsschutz und Ausbau vom Rechtsstaat, Das Geld kann man auch gleich verbrennen."

Hier können Sie die Sendung online sehen.