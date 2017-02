Hat Sebastian Pannek seine Herzdame bereits gefunden? In der Auftaktfolge überraschte er Kandidatin Anna mit einer Extra-Rose und wählte sie damit als erste Kandidatin für ein Date aus.

Eigentlich erfahren die Kandidatinnen erst zum Ende jeder Folge, ob der Bachelor Interesse an ihnen hat oder die Show für sie vorbei ist. Doch bei einer der Damen wollte Sebastian Pannek nicht auf die Nacht der Rosen warten. Offenbar hatte ihm Anna bereits in der Auftaktfolge so sehr den Kopf verdreht, dass sie ihre Rose vor allen anderen Auserwählten erhielt. Sie darf sich nun in der kommenden Folge auf ein Date mit dem Bachelor freuen.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Bereits bei der Ankunft funkte es ordentlich zwischen dem Rosenkavalier und der 24-jährigen BWL-Studentin aus Wolfsburg. Sichtlich nervös – zeitweise sogar den Tränen nah – begrüßte Anna ihren Gastgeber auf dem roten Teppich. Das symathische Lächeln, aber auch die schüchterne, zurückhaltende Art – damit zog Anna den Bachelor offenbar sofort in ihren Bann.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr von ihr erfahren möchte", sagte Sebastian Pannek später mit breitem Grinsen im Interview. Im Konkurrenzkampf mit ihren 21 Mitbewerberinnen um die ersten Vier-Augen-Gespräche ging Anna dann in die Offensive und schnappte sich den Kölner für einen romantischen Plausch auf der Dachterrasse.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Familienmensch, sensibel, ehrgeizig – damit passt die 24-Jährige offenbar perfekt ins Beuteschema des Bachelors. Und so erhielt Anna die Extra-Rose unter den neidischen Blicken der anderen Damen. Für die kommenden Wochen dürfte der Zickenkrieg damit garantiert sein. Darauf deutete vor allem der Schmollmund von Viola hin, die mit ihren Flirtversuchen vergleichsweise geringen Erfolg hatte.

Die nächste Folge von "Der Bachelor" wird am Mittwoch, 8. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.

(mro)