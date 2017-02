Zwölf Damen sind noch im Rennen, um das Herz des Bachelors zu erobern. Wieder gibt es initme Momente, etwa beim gemeinsamen Tanzkurs oder bei einer romantischen Bootsfahrt. Bei der vierten Nacht der Rosen heißt es dann für einige Kandidatinnen wieder: Abschied nehmen.

Bachelor Sebastian Pannek überrascht die Damen diesmal mit einem gemeinsamen Frühstück. Sebastian: "Mir ist es schon wichtig, sie auch mal ungeschminkt zu sehen." Die Überraschung ist geglückt, die Stimmung am Frühstückstisch ausgelassen – bis Kattia anfängt, auszuplaudern, was sich am Abend zuvor in der Villa abgespielt hat: "Gestern haben die gespielt, mit Sekt und Bällchen. Die waren alle besoffen hier!" Ihre Mitbewohnerinnen reagieren empört.

In Little Havanna, dem kubanischen Viertel von Miami bekommen Sebastian und Kattia anschließend exklusive Tanzstunden: "Ich habe Kattia für dieses Einzeldate ausgewählt, weil sie durch und durch Latina ist und Salsa zu ihr passt. Ich hab einfach Bock darauf, mit ihr zu tanzen". Während beide den Tag genießen, spinnen die daheim gebliebenen Damen in der Villa Intrigen. Der Zickenkrieg tritt in die heiße Phase ein.

Beim zweiten Gruppendate wird der Anker gelichtet. Eine Katamaran-Tour mit anschließender Seabob-Fahrt wird für die sechs Frauen zum aufregenden Abenteuer mit viel Körperkontakt. Zur vierten Nacht der Rosen ist die Anspannung bei den Damen groß, denn auch heute stehen wieder Abschiede an. Trifft Sebastian die richtige Wahl?

