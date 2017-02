"Jede will ihn, und jede kämpft um ihn", sagt Kandidatin Inci bei der "Nacht der Rosen", kurz vor der obligatorischen Blümchenausgabe. Warum eigentlich?, fragt man sich da als aufmerksamer, schrecklich gelangweilter Zuschauer. Denn bis jetzt bleiben sowohl Bachelor Sebastian als auch sein Gespielinnenensemble schrecklich schnarchig.

Immer noch einziger Aufreger in der so genannten Ladies' Villa: Die knäpplich ausfallende Badebekleidung von Kandidatin Kattia. Gähn, Stutenzwickerei und Popo-Shaming im Jahr 2017? Lang-wei-lig! Allerdings ist Kattia selbst mit ihren Brechstangen-Annäherungen und platter Offensivarbeit auch nicht viel unterhaltsamer. "Ich habe mit ihm geflärtet", sagt die Kolumbianerin nach einem gemeinsamen Abend mit Sebastian stolz, der brachialen Balzerei fehlte indes jede Raffinesse.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Wobei die an den eher simpel erscheinenden Sebastian vermutlich auch verschenkt wäre. Schließlich behauptet er auch stets, "gute Gespräche" mit seinen Aspirantinnen geführt zu haben, stellt ihnen aber selbst mit Vorliebe tiefsinnige Fragen wie "Was ist deine liebste Stelle, an der du gekrault werden möchtest?" Und Einzeldate-Schnapperin Viola erwidert, stumpfheitsmäßig gleich getaktet: "Bist du ein Kuschelmensch?". Selten geht hier ein Smalltalk über die höchst überschaubare Tiefe von "Was ist dir wichtig in einer Beziehung?" – "Ehrlichkeit!" hinaus.

Private Bühnenshow für den Bachelor

Die Dates selbst sind ebenfalls öde Angelegenheiten: Man geht zusammen Parasailing, fährt in einem Eiswagen umher und drängt Passanten kostenlosen Schlotz auf. Am schlimmsten trifft es die Kandidatinnen, die in ein nachmittägliches Theater geladen werden. Dort sollen sie zur Belustigung des Bachelors selbst auf der Bühne Kunststücke vorführen, natürlich nur, damit er sie "besser kennenlernen" kann, eine der Top-Lügen des Formats. Also klimpert Alesa kurz was auf dem Klavier – "nicht gerade allerhöchstes künstlerisches Niveau", krittelt der plötzlich zum Kunstfex mutierte Bachelor.

FOTO: RTL / Marie Schmidt

Tina hingegen begeistert ihn mit einer improvisierten Selbstanalyse, bei der sie abwechselnd mit einen imaginierten Engelchen und Teufelchen spricht, um ihre guten und schlechten Seiten auszubreiten. Für ärgste Fremdscham auf dem Sofa sorgt die angebliche Musicaldarstellerin Julia, die dem Bachelor auf allen Vieren kriechend ein anzüglich gemeintes Ständchen haucht: "Nichts macht mich so an / wie ein Mann / der Logos entwerfen kann", besingt sie den Werbeagenturbesitzer, und dieser Auftritt ist ein heißer Anwärter für den Golden Schrott-Erotikpreis 2017.

Bei der "Nacht der Rosen" schließlich dürfen sich alle nochmal herzhaft über Kattia aufregen, die am lebenden Bachelor einen ambitionierten Arsch-Reibetanz aufführt, dann sortiert Sebastian unter dem üblichen Ach und Wehe – es fällt ja sooo schwer! – wieder ein paar Damen aus.

FOTO: RTL / Stefan Gregorowius

Dieses Mal traf es Anna, Caroline und das tätowierte Dessousmodel Fabienne, die beim Auszug abgeklärt behauptet, das sei nicht weiter tragisch, da es bei diesem Bachelor ohnehin nicht gekribbelt habe. Man ist fast geneigt, ihr das zu glauben.