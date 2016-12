Abschiede, Liebesglück in der Seilbahn und ein Trip in die Karibik. Die letzte Folge der zwölften Staffel von "Bauer sucht Frau" zeigt Trennungen, Turbulenzen und Tapetenwechsel. Bei Thorsten und Sandra hat es ordentlich gefunkt. weniger

Abschiede, Liebesglück in der Seilbahn und ein Trip in die Karibik. Die letzte Folge der zwölften Staffel von "Bauer sucht Frau" zeigt Trennungen, Turbulenzen und Tapetenwechsel. Bei Thorsten und Sandra hat es ordentlich gefunkt.

Der Kuhbauer hatte sich bereits auf dem Scheunenfest in seine Auserwählte verliebt. Ende Dezember 2016 gab das Paar seine Trennung bekannt. Nach dem Urlaub hätten sie sich immer häufiger gestritten. weniger

Der Kuhbauer hatte sich bereits auf dem Scheunenfest in seine Auserwählte verliebt. Ende Dezember 2016 gab das Paar seine Trennung bekannt. Nach dem Urlaub hätten sie sich immer häufiger gestritten.

Auch Christian hat sich in seine Barbara verliebt. weniger

Auch Christian hat sich in seine Barbara verliebt.

Mit ihrem Wohnmobil holt Nicole den Sachsen zu einem Campingausflug ab. Am Lagerfeuer grillen die beiden Stockbrot. weniger

Mit ihrem Wohnmobil holt Nicole den Sachsen zu einem Campingausflug ab. Am Lagerfeuer grillen die beiden Stockbrot.

Fritz lebt wieder alleine auf seinem Hof in Schweden. Aber der 69-Jährige gibt die Hoffnung auf die große Liebe nicht auf und liest noch mal die Briefe, der Frauen, die sich auf ihn beworben haben. Der Brief von Helma gefällt ihm so gut, dass er sie zu sich einlädt. Die Rentnerin aus Berlin und der Auswanderer verstehen sich auf Anhieb.