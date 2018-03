später lesen Berlin "Bild"-Girls künftig nicht mehr oben ohne 2018-03-12T19:36+0100 2018-03-13T07:25+0100

Die Zeit nackter Brüste in der "Bild"-Zeitung ist vorbei. Zumindest regelmäßig werden in der Boulevard-Zeitung keine Oben-ohne-Bilder mehr zu sehen sein. "Unser Gefühl in den letzten Monaten war zunehmend, dass viele Frauen diese Bilder als kränkend oder herabwürdigend empfinden, sowohl bei uns in der Redaktion, aber auch unter unseren Leserinnen", begründete die Redaktion in der Printausgabe vom Montag ihre Entscheidung. Die Unterhaltung von Männern sollte aus Sicht der "Bild" nicht die Kränkung von Frauen in Kauf nehmen. Das "Bild"-Girl werde es aber weiter geben, allerdings in Szene gesetzt mit einem "neuen, zeitgemäßeren Fotografie-Stil für Erotik". Auch "Nacktfotos, über die das Land spricht" will die "Bild" weiter zeigen und nennt als Beispiel die "Playboy"-Aufnahmen von Kati Witt.